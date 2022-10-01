‘Türk bankaları zorlu şartlara çok dayanıklı’

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Baş Ekonomisti Roger Kelly, Türk bankacılık sektörünün zorlu makroekonomik koşullara karşı çok dayanıklı olduğunu gösterdiğini belirterek, Türk bankalarının iyi sermayelendirildiğini ve ekonomiye güç kattıklarını kaydetti. Roger Kelly, bankanın 'Bölgesel Ekonomik Beklentiler' raporunun yayımlanmasının ardından Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BANKA GETİRİLERİ GÜÇLÜ

Türk bankacılık sektörünün genel görünümüne ilişkin Kelly, "Türkiye'nin bankacılık sektörü zaman içinde zorlu makroekonomik koşullara karşı dayanıklı olduğunu göstermiştir" ifadesini kullandı. Kelly, "Sektör iyi şekilde sermayelendirilmiş durumunu sürdürüyor, bankacılık sektöründe sorunlu varlıklar emsallerine kıyasla düşük kalıyor. Mevcut para politikası yaklaşımına bağlı yüksek net faiz marjları sayesinde banka getirileri güçlü" yorumunu yaptı.

BÜYÜME TAHMİNİ 4.5'E ÇIKTI

EBRD'nin bu yıl Türkiye ekonomisi için Mayıs ayında yüzde 2 olarak tahmin edilen büyüme beklentisini 4.5'e yükselttiğini hatırlatan Kelly, "Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki performansı, son tahminimizde öngördüğümüzden daha güçlüydü. Özellikle özel tüketim, yüksek enflasyon oranlarının reel gelirler üzerindeki beklenen etkisi göz önüne alındığında, büyüme beklediğimizden önemli ölçüde daha dirençli oldu" dedi.

'ENFLASYON İNİŞE GEÇECEK'

Hane halkının enflasyonda artış beklentisiyle tüketim harcamalarını önden yüklemeli, yani görece daha erken ve toplu bir şekilde yapmış olabileceğine dikkati çeken Kelly, Türkiye'de hane halkının harcamalarının hükümetin satın alma gücünü destekleyecek tedbirlerle, özellikle de asgari ücret ve emekli maaşlarına artışlarla desteklendiğini söyledi. Kelly, "Önümüzdeki seçimler göz önüne alındığında, hükümetin gelecek aylarda destek sağlamaya devam etmesini bekliyoruz" dedi.

EBRD Baş Ekonomisti Roger Kelly, Türkiye'de ekonomik aktivitenin son dönemde yüksek seyretmesine rağmen, enflasyonun yüksek seviyeleri görmesi, cari açığın büyümesi ve Türk lirasının baskı altında kalmasıyla makroekonomik dengesizliklerin de ağırlaştığını kaydetti. Bankanın ekonomilerin enflasyon oranlarına ilişkin tahminleri yayımlamadığını hatırlatan Kelly, "Ancak emtia fiyatlarında bir ılımlılık göz önüne alındığında, enflasyonun zirveye yakın olduğu ve baz etkilerinin yıl sonuna kadar enflasyon seviyesini yaklaşık yüzde 70'e düşürmesi muhtemel görünüyor" ifadesini kullandı.