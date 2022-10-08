Enflasyonu kalıcı olarak beraberce yeneceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde (UEZ), yaptığı konuşmada "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, küresel konjonktürü de gözeterek yarının daha güçlü Türkiye'sini inşa etme yolunda, rotamızı insanımızın işinden ve aşından, ülkemizin büyümesinden ve güçlenmesinden yöne çizdik." dedi. Yeni dünya düzeninde çıkan fırsatları Türkiye Ekonomi Modeli'nin katma değerli ve verimlilik esaslı üretim anlayışıyla en iyi şekilde değerlendirebilmek için çalıştıklarını aktaran Bakan Nebati, enflasyonun dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

ETKİN KULLANACAĞIZ

Nebati, şöyle devam etti: "Bu işler kurusıkı birtakım sözcüklerle alışılmış ifadelerle 'Biz çözeriz.' demekle olmuyor. Enflasyonu düşüreceğiz. Dünya küçülüyor; 2020'de büyüyoruz, dünya tek haneli büyüyor, biz çift haneli büyüyoruz. Dünyada işsizlik artıyor, Türkiye'de işsizlik azalıyor. Özellikle aralık ayında baz etkisinin de yardımıyla enflasyon inecektir. Mutlak surette enflasyon aşağı yönlü olarak gelip Türkiye'nin son 20 yıldaki ortalamasını yakalayacaktır" ifadelerini kullandı. AK Parti'nin enflasyonu uzun yıllar boyunca tek hanede tuttuğunu hatırlatan Nebati, enflasyonla mücadelede ekonomi politikasının tüm araçlarını, mevcut koşulları dikkate alarak en etkin şekilde kullanacaklarının altını çizdi. Nebati, "Ülkemizde enflasyonu kalıcı olarak yine beraberce yeneceğiz. Bizim önceliğimiz; üretim ve istihdam. Ancak hedeflediğimiz sürdürebilir üretim için fiyat istikrarının yanında üretimin hem teknoloji yoğun hem de iklim dostu olması gerektiğinin de farkındayız." diye konuştu.

ÖNCELİK YENİ NESİL GİRİSİMLERDE

BAKAN Nebati, yerli ve elektrikli otomobil Togg'un seri üretime başlamasından önce 81 ilde 1500'den fazla şarj istasyonunun kurulumu için Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Destek Programı'nı başlattıklarını belirtti. Nebati, girişim ekosistemini geliştiren ve yeni nesil girişimlere yatırım yapılmasına öncelik veren bir yapının kurulmasını sağlayacaklarını söyledi.