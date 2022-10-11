1800’den fazla ihracatçıya 6,7 milyar liralık kredi

TÜRK İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney, İhracatı Geliştirme AŞ'nin (İGE) faaliyete geçmesinden bu yana İGE kefaletiyle 1800'den fazla ihracatçı firmaya 6,7 milyar lira kredi kullandırıldığını belirterek, "İGE ile imzalanan yeni protokol kapsamında KOBİ dışı firmaların da kefalet desteğinden faydalanmasının önü açılmış, KOBİ ve KOBİ dışı firmalarımızın kredi kullandırım üst limitleri önemli ölçüde artırılmıştır." dedi.

Genel Müdür Güney, "Bu yılın 9 ayında 14,4 milyar dolar nakdi kredi, 19,3 milyar dolar alacak sigortası olmak üzere ihracatçımıza toplam 33,7 milyar dolar destek sağladık. İhracatçılara yönelik prefinansman modeline ilişkin başvurular Ticaret Bakanlığı tarafından bankaya iletilecek ve firmalara kredi değerlendirme çalışması yapılacak. Bankamızca, kredi değerliliği uygun bulunan ve limit tahsis edilen ihracatçılar, kefalet imkanından faydalandırılmak üzere İGE'ye yönlendirilecek" ifadelerini kullandı.