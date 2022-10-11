İzmir'de TOBB'a bağlı oda ve borsalarda seçim heyecanı devam ederken, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) yaşanan başkanlık yarışının sonucu merakla bekleniyor. 19 Ekim'deki yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, TOBB genel kurul delegeleri, disiplin kurulu üyeleri ile meclis başkanlık divanının belirleneceği seçimler öncesinde mevcut EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu. Yorgancılar, "Gerek meclis üyelerimizin ve gerekse İzmir'de güzel bir sinerji yakaladığımız diğer Oda Başkanlarımızın söylemleri, kararımı bir kez daha gözden geçirmemi sağladı. Son olarak da TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun destekleri sonrasında bir dönem daha aday olmam gerektiğine inandım" dedi.

TAMAMLAMAMIZ GEREK

Aday olmama kararını açıklamasının ardından tekrar aday olmasının nedenlerini Yeni Asır ile paylaşan Yorgancılar "Son 1 senedir yeni dönemde aday olmama kararımı dile getirmiştim. Yeniden aday olma kararı almamda diğer Oda Başkanlarımızın sözleri etkili oldu. Odamız, kentimiz için çalışma arkadaşlarımızla, Oda Başkanlarımızla birlikte daha yapacak işlerimiz, tamamlayacak projelerimiz olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

1992'de başlayan EBSO yolculuğunun 1994'te meclis üyeliği, 2005'te meclis başkanlığı ve 2009'da yönetim kurulu başkanlığı ile devam ettiğini belirten Yorgancılar, "Öncelikle Odamızın kurumsal yapısını güçlendirerek, hizmet kalitesini artırarak üyelerimize sağlıklı ve nitelikli hizmet sunmaya çalıştık. 2018 yılında en iyi oda seçildik ve 365 oda içinden kesintisiz tam puan alan tek oda olarak hizmet kalitemizin sürdürülebilirliğini farklı platformlarda teyit ettik. Üyelerimiz için güçlü lobi faaliyetleri yürüttük. Sonuç olarak da, üyelerimizin her 3 sorunundan birinin çözüme kavuşmasına vesile olduk. Üyelerimizin küresel ekonomideki gelişmelere uyumunu sağlayacak etkinliklere, rehber kitaplara imza attık. Sanayi 4.0, Yeşil Sanayi Rehberi, Köy Enstitüleri kitapları ile farkındalık yaratmaya, yol haritalarını oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.

EĞİTİM ÖZEL BİR ALAN

"EBSO'da eğitim başlığı, üretimin sürekliliği açısından özel bir alan tutmaktadır" diyen Yorgancılar, "Türkiye'de 2015 yılında Sanayi 4.0'ın ilk farkındalığını Odamız oluştururken o dönemde de Sanayi 4.0 için Eğitim 4.0 dedik ve karma değerli üretim için öncelikle çocuklarımızın dijitalleşme alt yapısına uygun eğitim alması gerektiğinin, ilkokullardan itibaren kodlamanın zorunlu ders olmasının altını çizdik. Mesleki eğitim ile aranan eleman konusunun çözüm bulacağı inancıyla mesleki eğitimin Almanya, Avusturya örneklerinde olduğu gibi TOBB'a, özel sektöre devredilmesi gerekliliğini savunduk. Bugün TOBB'un 81 ile 81 okul projesi kapsamında İzmir Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde söz sahibi olarak kısmen de olsa bu talebimize yanıt aldık" dedi.

Yorgancılar sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı proje kapsamında taleplerimizle Aliağa OSB'de yeni örnek uygulamaları ile meslek lisesi kurulmasını sağladık. Bilinen ve bilinmeyen birçok girişimlerimiz ile İzmir'e yeni yatırımcı gelmesine katkı koyduk. Özellikle son dönemde İZTO Başkanımız Mahmut Özgener'in göreve başlaması ile İzmir'de Oda, Borsa ve Birlik başkanları olarak çok güzel bir sinerji yakaladık. İşbirliği anlayışımız özellikle, İzmir iş dünyasının sesi olmamız ve ortak girişimlerimiz açısından somut sonuçlara vesile oldu. Tarıma dayalı ihtisas OSB'lerden, İZQ Girişimcilik Merkezi ve İnovasyon Merkezi'ne, Model Fabrikanın kurulmasından ortak toplantı ve organizasyonlara kadar çok yönlü ve çok etkili işbirliği içerisindeyiz. Yeni dönemde de somut projelerle işbirliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

PROJELERİMİZDEN İLKİ MODERN EBSO BİNASI

EBSO Başkanı Yorgancılar, "İlk meclis toplantısında alacağımız kararlardan ve yapacağımız projelerden ilki Odamıza ve İzmir'e yakışır modern bir EBSO binasının inşası olacaktır. Sanayicimizin giderek artan nitelikli istihdam açığını giderebilmek adına meslek liselerinin geçmiş yıllardaki etkinliğine kavuşması için belirlediğimiz meslek liselerinde girişimlerimizi hızlandıracağız" dedi. Yorgancılar, "Yeni AB projelerini üyelerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Pandemi ile birlikte pasifleşen Meslek Komitelerimizin ve Yönetim Kurulu Çalışma Gruplarının daha etkin çalışmalarını sağlayacağız. İzmir'de kurduğumuz sinerji ile Oda ve Borsamızla yürüttüğümüz projelere yenilerini ekleyeceğiz. Fikir babalığını yaptığımız Tarımsal OSB'lerde üretime geçilmesini sağlayarak İzmir'in ve Bölgemizin kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacağız. Ve tabi ki, üyelerimizin konularının takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

MERT ALPDÜNDAR