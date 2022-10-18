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Haberler Ekonomi İzmir, aile şirketleriyle dönüşüme öncülük ediyor

İzmir, aile şirketleriyle dönüşüme öncülük ediyor

18.10.2022

İzmir, aile şirketleriyle dönüşüme öncülük ediyor
TÜRKİYE'DE denetim, vergi ve danışmanlık alanında hizmet veren PwC, yıllık strateji toplantısını İzmir'de gerçekleştirdi. Toplantının ikinci gününde, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Polinas CEO'su Faik Önaldı ile Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal panelde PwC Türkiye şirket ortakları ile bir araya geldi. Panelde, liderlerin ajandaları, global ve yerel ekonomideki gelişmeler, dijital dönüşüm, iş gücü ve yatırım fırsatları konuşuldu. PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, İzmir'in yüzde 95'i aşan bir oranla aile şirketlerinin de merkezi durumunda olduğunu ve dönüşüme öncülük yaptığını belirtti.
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