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Haberler Ekonomi Togg minimum yüzde 51 yerlilikle satışa çıkacak

Togg minimum yüzde 51 yerlilikle satışa çıkacak

21.10.2022

Togg minimum yüzde 51 yerlilikle satışa çıkacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un minimum yüzde 51 yerlilik oranıyla piyasaya çıkacağını belirterek, "2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak." dedi.

A Haber canlı yayınında Togg'un Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili değil, aslında Türkiye'nin ilk otomobili olduğunu dile getiren Varank, 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg'un Gemlik'teki fabrikasını açacağını söyledi.

Varank, açılışta ilk seri üretim araçların banttan inmiş olacağına dikkati çekerek şöyle devam etti: "C segmenti SUV benzinli ve dizel araçlarla rekabet edebilecek bir fiyattan satılacak. Vatandaşlar Togg'a yoğun ilgi gösteriyor. Motorun yerlileşmesi çalışması sürüyor" dedi.

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