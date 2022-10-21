Vatandaş ve işyeri borçları siliniyor

Dar gelirliye destek için getirilen yasa teklifiyle, evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği kapsamında yersiz ödenen borçlar siliniyor. Ücret desteği kapsamında işletmelerin silinecek borç tutarı 860 milyon lira olacak. Yasa teklifiyle yersiz ödenen yaklaşık 164 bin vatandaşlardan 565 milyon liralık 65 yaş aylığı, engelli aylığı kapsamında yersiz ödeme kaynaklı alacaklar da istenmeyecek.

EVDE BAKIM PARALARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hesaplanan etki analizine göre devletin vazgeçtiği yersiz ödemelerin toplamı 1.6 milyar liraya ulaşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, evde bakım yardımı kapsamında da yersiz ödeme yapılan 18 bin vatandaşın 200 milyon lira tutarındaki borcunun silineceğini söyledi. Evde bakım yardımı hane işi kişi başı aylık geliri asgari ücretin üçte ikisinden az olan engellilerin bakımını üstlenenlere veriliyor. Bu gelirin muhtaçlık kriterini aşması durumunda yersiz ödenen evde bakım desteği faiziyle isteniyor. Bu alacaklarla ilgili başlatılmış takip ve tahsil işlemlerine devam edilmeyecek, yargı mercilerine intikal etmiş olan dosyalarda kurum ve bakanlık aleyhine yargılama giderine hükmedilmeyecek.

MASKE CEZASI DA VAR

Salgın sürecinde vatandaşlara maske takma, sokağa çıkma yasağı gibi ihlaller gerekçesiyle uygulanan para cezaları da siliniyor. Düzenlemeyle 1 milyon 67 bin 485 vatandaşa kesilen 2.7 milyar ceza kayıtlardan düşülecek. Teklifle geçici ithal edilen kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtların gümrük idaresinin bilgisi dışında yurtta bırakılması halinde uygulanan ceza miktarı indiriliyor. Bu kapsamda araç başına ortalama 31 bin lira olmak üzere bugüne kadar 400 milyon liraya ulaşan 13 bin ceza uygulandı. Düzenleme ile ceza tutarı araç başına bin 880 liraya düşürülecek. Böylece yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşların 2 bin euro civarındaki mağduriyetleri giderilecek. Sadece 2022 yılında 1 milyon 350 bin araç Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'de bugün itibariyle 119 bin yurtdışından gelen araç bulunuyor.

KARA LISTEDEN ÇIKACAKLAR

YASA teklifiyle karşılıksız çek nedeniyle bankalar başta olmak üzere ticari kurumların "kara listesine" girenlere sicil affı imkânı getiriliyor. Böylece karşılıksız çek alanında geçmişte yaratılan yeni ödeme fırsatlarının yanı sıra, bu suçu işleyenlere getirilen sicil affıyla ticaret ve yatırım ortamının tıkanmaması ve iyileştirilmesi sağlanmaya devam edilecek.

HAZAL ATEŞ