40 yıllık Gıda Çarşısı taşınmaya hazırlanıyor

İzmir'de Gıda Çarşısı esnafı tarafından kurulan Yeni Gıda Çarşısı Ticaret Merkezi Yapı Kooperatifi, fiziki olarak daha uygun bir alana taşınmak için girişim başlattı. Kooperatifin girişimi olumlu sonuçlanırsa 40 yıllık Gıda Çarşısı'nın yeni adresi Kemalpaşa ilçesi olacak. Kooperatif Başkanı Mehmet Kaya, Gıda Çarşısı'nın şehir dışında fiziki olarak daha uygun bir alanda hizmet vermesi gerektiğini belirterek, bu konuda çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Kooperatif üyeleri de lojistik bakımdan daha avantajlı olduğu için Kemalpaşa'ya taşınmaları gerektiğini kaydetti. Kaya, "Üyelerimizden işlerini büyütme talebi geldi. Dönüşüm sürecini tamamlamak istiyoruz" dedi. Kaya, Gıda Çarşısı'nın 600 bin metrekareye yakın bir alan üzerine kurulu olduğunu ve yaklaşık 3 bin 500 esnafın 20'ye yakın iş kolunda faaliyet gösterdiğini kaydetti.



TRAFİK VE İMAR SORUNU

Gıda Çarşısı'nda trafik, imar ve iskan sorunlarının bulunduğunu, donatı alanlarına, otoparklara, ürünlerin indirilip bindirilmesi için ek alanlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Kaya, "Bugüne dek aşılamayan ve çığ gibi büyüyen problemler mevcut. Bu problemler çözülmeden işlerimize daha fazla yatırım yapmamız olanaksız. Trafik öyle yoğun ki ürünlerin tırlardan dükkanlara gitmesi zaman alıyor. Binalar neredeyse 40 yıllık. İzmir'e yakışır bir ticaret merkezi olmasını istiyoruz" diye konuştu.



ARAZİLER İNCELENİYOR

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve diğer kuruluşlarla görüşmeler yaptıklarını belirten Kaya, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası ile de görüşmeler gerçekleştireceğiz. İzmir Ticaret Odasının kooperatifimize desteğini çok önemsiyoruz. Çevre İl Müdürlüğü ile de bir araya geldik. Menemen ya da Kemalpaşa aksındaki araziler değerlendiriliyor. Ancak bizim için lojistik anlamda Kemalpaşa çok daha uygun" ifadelerini kullandı.

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