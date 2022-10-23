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Haberler Ekonomi Gümrük Müdürlüğü binasına kurul onayı

Gümrük Müdürlüğü binasına kurul onayı

23.10.2022

Gümrük Müdürlüğü binasına kurul onayı
ALSANCAK'TAKİ Tarihi Havagazı Fabrikası'nın karşısına yapılmak istenen Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü binasının önünde engel kalmadı. Ticaret Bakanlığı, binan için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurdu. Başvuruda 1998 tarihinde 1. Grup korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen tarihi yapıya komşu parsele müdürlük hizmet binası yapımına yönelik izin verilmesini talep etti. Talebi inceleyen İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, kararını açıkladı. Koruma altındaki Havagazı Fabrikası'nın sınırlarını duyuran Kurul Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü inşası için engel olmadığını açıkladı.
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