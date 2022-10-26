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İstanbul'dan Kerkük'e ilk uçak seferi yarın başlıyor

İstanbul'dan Irak’ın Kerkük kentine ilk uçak seferinin yarın başlayacağı bildirildi. Kerkük Valisi Rakan Said, yaptığı açıklamada, Türk Hava Yolları’nın (THY) Uluslararası Kerkük Havalimanı’na ilk seferini yarın gerçekleştireceğini ifade etti.

AA

26.10.2022, 12:48

İstanbul’dan Kerkük’e ilk uçak seferi yarın başlıyor

THY uçağının İstanbul Havalimanı'ndan Kerkük Havalimanı'na yarın öğlen saatlerinde iniş yapmasının planlandığını ifade eden Said, ilerleyen günlerde Irak Hava Yollarının da Kerkük'ten İstanbul'a seferler düzenleyeceğini kaydetti.

Bu gelişmenin Kerkük için önemli olduğunu vurgulayan Said, ''Uçuşların başlaması Türkiye ve Irak ilişkilerine ivme kazandıracak. Bunun Türk yatırımcıların Irak ve Kerkük'e yönelmelerini teşvik edecek ve iki ülke arasındaki ticareti olumlu şekilde etkileyeceğine inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

Irak'ın Kerkük kentinde, daha önce askeri üs olarak kullanılan ve 16 Ekim'de düzenlenen törenle resmi olarak açılışı yapılan Kerkük Havalimanı'nda 20 Ekim tarihinden itibaren iş ve dış hat uçuşları başlamıştı.

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