İkinci Finansın Geleceği Zirvesi bugün Turkuvaz’da

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen "2. Finansın Geleceği Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin katılacağı zirvede 'Bankacılık Sektörünün Bugünü ve Yarını', 'Büyümede Bankacılığın Rolü ve Geleceği', 'Sermaye Piyasalarında Dönüşüm', 'Sermaye Piyasalarının Geleceği', 'Bankacılık Dışı Finans' konuları derinlemesine konuşulacak ve özel oturumlarda sektörün önde gelen isimleri görüşlerini paylaşacak. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başlayacak zirvede SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve Hazine ve Maliye Bakanı Nuredddin Nebati birer konuşma yapacak. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'ın özel sunumuyla katılacağı zirvede Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş özel sunum yapacak.

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