Manisa Tekno Tarım Fuarı açıldı

Manisa'da üreticileri teknoloji ile buluşturan Tekno Tarım Manisa 16. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı. Fuar Merkezi'nde 6 Kasım'a kadar açık kalacak organizasyona 130 firma katılırken, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, üretim potansiyeli ve ürün çeşitliliğinde en önemli kentler arasında yer aldıklarını söyledi. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, 5 milyon dekardan fazla tarım alanının bulunduğu Manisa'da 9 ayda 558 milyon dolarlık tarım ürünü ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, ilde 400 binden fazla insanın tarım ve hayvancılıkla uğraştığını ifade ederken, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ise kentten yapılan ihracatın yüzde 15'ini tarım ürünlerinin oluşturduğunu söyledi.



CÜNEYT HASÇELİK

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