Sosyal konutlarda ilk kuralar 7 Kasım’da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ilk kuralar 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan'da çekilecek. Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz" dedi. Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf ve canlı olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kura çekimlerimizin tamamını 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DİĞER