‘Sektörümüz Lojistik Köy’ün faaliyete geçmesini bekliyor’

Ege Lojistik Derneği (ELODER) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Doğrucu, Haftabaşı Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu oldu. Doğrucu, sektörle ilgili sorularımızı yanıtlarken navlun fiyatlarındaki düşüşün lojistik maliyetlerini de aşağı çekeceğini ifade etti. İzmir'in lojistik sektöründe ileri gidebilmesi için Lojistik Köy projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Doğrucu, "Lojistik Köy süreci hızlandırılmalı ve uzman ELODER ile benzeri STK ve kurumlardan destek alınmalıdır" dedi.



KİRALARDA ARTIŞ OLDU

- Pandeminin olumsuz etkileri geride bırakılırken, lojistik sektöründe neler yaşanıyor?

Pandemi sırasında duraklayan sektörler şimdi aradaki açığı kapatmaya çalışıyorlar. İhracattaki artış tekstil ve beyaz eşyada yoğunlaşmaya sebep oldu. Ayrıca depo alım satım ve kiralamalarında büyük metrekare fiyat artışlarına rağmen fiziksel olarak depo alanları bulmada yetersizlikle karşılaşıldı. Artık uygun ve yeterli metrekare bulunduğunda depo maliyeti ikinci planda kalmaya başladı. Konuttati gibi metrekare satış ve depolama kiraları ciddi oranda artmış durumda.

Otomotiv yedek parça sektöründe ise rekabet ve daralan kar marjları nedeniyle maliyetler ciddi sıkıntılar yaratıyor. Özellikle dışkaynak firmaları başta yakıt ve personel maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtmakta zorlanmaktadırlar.



UZMAN DESTEĞİ GEREK

- Navlun fiyatlarının bu yıl yüzde 50'den fazla düşmesinin sektöre ne gibi etkileri olacak?

Shipeedy.com verilerine göre geçtiğimiz yıl, salgının etkisiyle pek çok gemi seferi -özellikle de Doğu/Batı rotasındakiler- iptal olunca yüksek hacimde sipariş de fabrikalarda, limanlarda yığılı kaldı. Çin çıkışlı kargo fiyatlarında çok ciddi artışlar meydana geldi. Financial Times'a Asya'dan Kuzey Avrupa'ya yapılan 40 ft'lik bir konteyner sevkiyatının 2020 kasım öncesi maliyeti 2 bin dolar iken, kasım sonrası bu rakam 9 bin dolara kadar yükseldi. Çin-Türkiye hattında da navlun maliyetleri 6- 8 bin dolara ulaştı. Tedarik zinciri sorunlarının azalmasıyla navlun fiyatlarında gözlenen düşüşler lojistik maliyetlerin düşmesine neden olacaktır.

DİJİTALLEŞMEDE DEVLET KATKISI SAGLANMALI

- İzmir'in lojistik potansiyelinin değerlendirilmesi konusunda hangi adımlar atılıyor? Sektör dünyada nasıl öne çıkabilir?

LOJİSTİK Köy süreci çok yavaş ilerliyor. Samsun ve Aydın lojistik merkezlerinin fizibilitesi çalışmalarında bulunmuş bir kişi olarak gelişmeleri yakından izliyorum. Altyapı anlamında ilerlemeler sağlandı ancak yerel lojistik dinamikler sürece dahil edilemedi. Ülkemizde bu konunun uzmanları belli. Bu birikmiş know-how'ın kullanılması gerekmektedir. Süreçteki gecikmenin sebebi bizce uzmanlardan gerekli katkının alınmamasıdır. Lojistik Köy süreci hızlandırılmalı ve ELODER ve diğer STK'lardan destek alınmalı. Depo ve lojistik faaliyetlerine sahip birçok işletmemiz halen dijitalleşme açısından çok gerilerde. Lojistikte dijitalleşmeyi sağlayacak devlet desteklerinin yolu açılmalı.

MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ