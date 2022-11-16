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Haberler Ekonomi Rekabet Kurulu, Ferrero Fındık’a soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Ferrero Fındık’a soruşturma açtı

16.11.2022

Rekabet Kurulu, Ferrero Fındık’a soruşturma açtı
REKABET Kurulu, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açıldığını açıkladı. Ferrero International S.A. ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleri ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri yeterli bulan kurul, firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
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