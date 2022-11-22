Sözde kara para raporuna tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP'li Erdoğan Toprak'ın hazırladığı kara para raporuna sert dille yanıt verdi. CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Toprak'ın hazırladığı, Türkiye'ye uluslararası kara para soruşturması açılması ihtimalinin ciddileştiği iddialarının yer aldığı rapora tepki gösteren Bakan Nebati, "Adeta terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor ülkemizin terörle her alanda mücadelesinden ve bu mücadelelerden elde edilen başarılardan duyulan rahatsızlığın bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir" dedi.

Türkiye'ye yönelik bir kara para soruşturması açılmasının ya da Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kara listesine alınmasının kesinlikle söz konusu olmadığını vurgulayan Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelelerinin dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam ettiğine işaret etti.

GERÇEK DIŞI İDDİALAR

Nebati, "Öncelikle bugüne kadar yürürlüğe konulan Varlık Barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda FATF tarafından ülkemize yönelik olarak yapılmış herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır" dedi. Nebati, şunları söyledi: "FATF tarafından Ekim 2022'de yayımlanan basın bildirisinde Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı sistematiğini geliştirme hususunda yüksek seviyede bir siyasi taahhütte bulunduğu ve bu yönde ilave adımlar attığı ifade edilmiştir. Ülkemize yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin gerçek dışı iddialar mesnetsiz olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını da zedeleyici niteliktedir."