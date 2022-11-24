KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na ait değerlendirme sürecinin tamamlandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir." denildi.
SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...KPSS ORTAÖĞRETİM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden ulaşabilecek.
2022 KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.
Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci 16 Kasım 2022'de saat 23.59'da sona erecek.