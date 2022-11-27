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Haberler Ekonomi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

27.11.2022, 09:53

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23 ve 24.maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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