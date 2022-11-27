Yapıset A.Ş. dünya markası oluyor

2010 yılında perakende ve toptan olarak başladıkları yapı sektöründe başarıyı yakalayan iş insanları Uğur Uray ve Volkan Uray kardeşler, 2020 yılında kendi kurdukları fabrika ile tüm dünyaya yapı ürünleri üretiyor. Yapıset A.Ş.'nin İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 18 bin metrekare kapalı, 7 bin metrekare açık olmak üzere toplam 25 bin metrekare alanda üretilen yapı ürünleri, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden yoğun talep alıyor. Navtex markası ile yeni reklam kampanyasına başlayan firma, yapı sektöründe sağlam adımlarla büyük işler başarıyor. Firmanın ayrıca Mixser ve Stock markalı ürünleri de sektörün beğenilen markaları arasında yer alıyor. Yapı sektörünün dev firmalarından Yapıset, önce Türkiye sonra ise tüm dünyada tanınan bir marka olmayı hedefliyor.

6 FARKLI KATEGORİDE ÜRETİMİMİZ BULUNUYOR

Yapıset A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Uray, "2010 yılında yapı sektörüne girdik. İlk olarak perakende ve toptan olarak satışlarımızı gerçekleştirdik. 2020 yılında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikamızda üretime başladık. Yapı sektörünün en kapsamlı üretim tesislerinden biriyiz. 6 farklı kategoride üretim yapıyoruz. Birbirini destekleyici ürünler üretiyoruz. Karbonlu ve beyaz straforlar imal ediyoruz. Yerden ısıtma straforlarımız var. Ambalaj üzerine straforlarımız var. Yapı kimyasalları üretiyoruz. Teknik ve sıvı grup olmak üzere tüm destekleyici ürün gruplarında üretim yapıyoruz. Boya üretimimiz var. Özel teknolojik boyalar da var. İnşaat grubu boyalarımız da var. İç cephe boyaları, dış cephe boyaları gibi çeşitli boyalarımızı üretiyoruz" dedi.

Uğur Uray, şunları söyledi: "Piyasanın gereksinim duyduğu havuz boyaları, nem boyaları, yanmaz boyalar, fayans boyaları üretimimiz bulunuyor. Ayrıca galvaniz saçtan profil ve mebran üretimlerimiz de var. Fabrikamızda birçok ürün grununda üretimlerimiz devam ediyor. Ar-Ge ve makine parkuru çalışmalarında başladığımız yeni ürünlerimiz de olacak. Derz üreteceğiz. Boya grubunu çeşitlendireceğiz. Drenaj levha üretimlerimiz başlayacak."

81 İLE ULAŞACAĞIZ

81 ile ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Yapıset A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Uray, "Yeni ürünlerle ve kapasitemizle bu hedefimize ulaşacağız. Şu anda ülkenin yüzde 70'ine ulaşıyoruz. Anlaşmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Yakın zamanda bayi altyapımızın tüm illere ulaşacak seviyeye gelmesini planlıyoruz" dedi.

CENGİZ KURTOĞLU İLE NAVTEX REKLAM KAMPANYASI

Yapıset A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Uray, "Cengiz Kurtoğlu ile Navtex markamız için çekilen reklam filmiyle ilgili çok olumlu geri dönüşler aldık. 2025 yılına kadar ulusal, daha sonra da dünya markası olmak istiyoruz" diye konuştu

Yapıset A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Uray, "Cengiz Kurtoğlu ile reklam filmimiz yayınlara başladı. Reklamlarla tüm Türkiye'ye sesimizi duyurmak istiyoruz. Cengiz Kurtoğlu gibi müzik dünyasının duayen bir ismi ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Navtex markamız için çekilen reklam filmiyle ilgili çok olumlu geri dönüşler aldık. Doğru bir kampanya yaptık" dedi.

AR-GE'YE DEVAM EDİYORUZ

Yeni ürünleri için Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Uray, "2025 yılına kadar ulusal bir marka olmayı hedefliyoruz. 2025 yılından itibaren de dünya markası olmak istiyoruz. Rusya'da, Avrupa'da ve Afrika'da dış ticaret ofislerimizi açacağız. İzmir'de yeni bir ürünler ilgili fabrikamızı açacağız. Yeni ürünlerle ilgili çalışmalarımız olacak. Makine parkımızı ikiye katlayacağız. Tüm kalite testlerimizi kendi bünyemizde yapabiliyoruz. Ar-Ge'ye yönelik yeni laboratuvar kuracağız" ifadelerini kullandı.

İŞİNİ SEVMEK, ÇOK ÇALIŞMAK VE CESARET

TİCARETİ dedelerinden miras aldıklarını dile getiren Yapıset A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Uray, "Ülkemize, işimize, vatanımıza aşığız. Güzel şeyler yapmak istiyoruz. Dededen ticaretin içindeyiz. Başarının bir sırrı yoktur. İşine aşık olmak, çalışmak ve cesaret başarının kurallarındandır. Memleket sevgimiz çok fazla. Yurtdışında tanınan bir marka olmak istiyoruz. Bu bizim için bir onur kaynağı olacak. Markamızı ileri götürmek için çalışıyoruz. Krizlerden korkmuyoruz. Günün koşullarını takip ediyoruz. Ekonomik koşullara göre tedbirler alıyoruz. Pandemide durmadık çalıştık. Yatırımlara devam ediyoruz. Hayat devam ediyor. Biz de devam ediyoruz. Çalışıyoruz. Sahadayız. Sahanın nabzını tutuyoruz. Sevginin olduğu yerde her zaman başarı olur. İşimizi, çalışanlarımızı, fabrikamızı, makinelerimizi seviyoruz" görüşünü dile getirdi.