Sözleşmeliye kadroda kapsam genişliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT kapsamında emekli olacakların sayısının 2 milyona ulaşacağını ifade etti. Bakan Bilgin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçirilen işçilere "zorunlu emekli" şartını ortadan kaldıracaklarını söyledi.

GEÇİCİ İŞÇİLERE DE MÜJDE



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki geçici işçileri kadroya alınması çalışmasında sona geldiklerini belirterek, "Çalışmamız son aşamadadır, onu da önümüzdeki günler içerisinde paylaşacağız. 35 bine yakını Milli Eğitim Bakanlığında olmak üzere 55 bin civarında geçici işçi kapsamda olacak. Ben bu konuyu önemsiyorum. TCDD Genel Müdürlüğüm döneminde kurumda 2 bin civarında geçici işçi vardı, şimdi sayıları binin altına düşmüş. Halen geçici işçiler. Bir türlü bitmeyen geçici işçilik olmaz. Onların statüsünü sağlamlaştırmamız lazım. Çünkü yılın tamamında çalışmadıkları için onların emeklilik haklarını sağlamak için bir düzenleme yapmak gerekiyor. Bizim yaptığımız düzenleme bu kapsamda olacak. Mevcut geçici işçileri kadroya geçmesi için çalışma yapıyoruz, sonraki dönemdeki geçici işçiliği de bu kapsamda sosyal güvenlik boyutu başta olmak üzere bir disiplin altına almak istiyoruz" dedi.

EYT KAPSAMINDAKİLERİN SAYISI ARTIYOR



Emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsatan Bilgin, şunları söyledi:



"Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikkate alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu an iki şartı doldurup emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Yarın biraz daha artabilir. Biz onlarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Yaş şartı hiç olmasaydı emekli olabileceklerden bahsediyorum. Yoksa ne bileyim, 40'lı yaşlarda olanlar var. Onların büyük bir çoğunluğunun, bu bahsettiğim sayının dışında kalanların özellikleri prim gün ve yıl sayılarındaki eksikliktir. O iki şartta bir değişiklik yapmıyoruz. Süreç devam ediyor. Düzenlemenin kapsamını çalışmamız bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız."

ZORUNLU EMEKLİ ŞARTI KALKIYOR



Bakan Bilgin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçirilen işçilerin "zorunlu emekli" edilmeleriyle ilgili çekincelerine ilişkin soruya "Bu düzenlemede o zorunlu emeklilik şartını ortadan kaldıracağız. Biliyorsunuz KHK ile kadroya geçen işçiler, 'Sen şu kadar çalıştın, artık emekli olursun.' denilerek zorla emekli ediliyorlar. Onu ortadan kaldıracağız. İsteğe bağlı olarak yasal sınırda çalışabilecekleri süre kadar çalışabilecekler." yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU HAFTAYA TOPLANIYOR



Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine sürecine ilişkin bilgileri de paylaşan Bilgin, "İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsunlar, onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız" dedi.

Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gelecek hafta toplanacağını dile getirdi. Bakanlık olarak asgari ücretle ilgili anket çalışması yaptırdıklarını anımsatan Bilgin, bu çalışmada küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işçiler ile işverenlerin yanı sıra diğer vatandaşların asgari ücretle ilgili beklentilerini öğrenmeye çalışacaklarını kaydetti