Folkart Nova satışa çıktı

FOLKART'IN İzmir'in yeni kent merkezindeki projesi Nova'da satış süreci başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Folkart, İzmir yeni kent merkezinde yeni bir projeye daha imza atıyor. Folkart Vega projesinin yanında bulunan arsada yükselecek yeni projenin adı "Folkart Nova" olacak. Zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanan ve temeli atılan 38 katlı Folkart Nova'nın anahtar teslim tarihi ise 2024 sonu olarak belirlendi.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İzmir'de bugüne kadar imza attıkları 16 farklı proje ile Türkiye'nin en iddialı rezidans projesi olma özelliğine bir yenisini eklediklerini belirterek, "Yeni projemiz, İzmir'in simge yapılarından birisi olarak konumlanan Folkart Vega'nın yan komşusu. İzmir yeni kent merkezinde ikonik, ihtişamlı bir yapı olarak yükselecek Folkart Nova, yaklaşık 2 milyar TL yatırım değerine sahip. İnşaatı süresince 1.500 kişi çalışacak." ifadelerini kullandı.

TOPLAM 29 MİLYAR TL

FOLKART Nefes İstanbul ve Folkart Country Urla projelerinde inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Sancak, şunları kaydetti: "İzmir yeni kent merkezinde Türkiye'nin en büyük konut projelerinden birini yapacağımız dev çalışmamız ile birlikte 2006 yılından bugüne dek gerçekleştirdiğimiz projelerimizin toplam yatırım değeri, tam 29 milyar TL'dir. Önümüzdeki süreçte, Nova ve diğer yatırımlarımız sırasıyla devam edecektir." Proje; 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 dubleks, 4+1 olmak üzere toplam 176 konut ve ticari alanlardan oluşuyor. Folkart Nova'da, 3+1 ve üstü konutlar, balkonlar dahil 150 ila 196 metrekare alana sahip olacak.