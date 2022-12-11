‘Turizm yatırımcısını Bilecik’e çekeceğiz’

Bu yıl 16. kez kapılarını açan Uluslararası Turizm, Ticaret Fuar'ında yer alan Bilecik standı, hem kente özgü lezzetleriyle hem de tarihi ve turistik yerleriyle dikkat çekiyor. Her sene bu fuara katıldıklarını belirten Bilecik Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Bilecik Valiliği ile şehrin ilçeleri Pazaryeri, Gölpazarı, Söğüt ve Osmaneli Belediyeleri'nin katıldığı stantta yöresel ürünlerin yanı sıra, kenti ön plana çıkaran zenginliklerle ilgili bilgi verdi.

HER ÜLKEDEN ZİYARETÇİ

Bilecik'in inanç, agro, eko, tarih, doğa ve alternatif turizm bakımından zengin bir yapıya sahip olduğunu belirten Bircan, "4 coğrafi bölgeye kıyısı bulunan, birçok iklim kuşağını bünyesinde barındıran Bilecik. kozmopolit bir yapıya, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu yer olması itibariyle tarih turizmi bakımından da güçlü bir geçmişe sahip" dedi. İnanç turizmi kapsamında yılda yaklaşık 1.5 milyon ziyaretçi ağırladıklarını kaydeden Bircan, "Özellikle Pakistan, Meksika, Kanada, İngiltere ve Almanya'dan çok sayıda turist geliyor.

Marmara'nın incisi olarak adlandırdığımız ve yüzde 60'ı ormanla kaplı olan şehrimiz, eko ve doğa turizmi açısından da çok tercih ediliyor. Kamp, karavan, foto safari, dağ bisikleti, kano, rafting ve diğer doğa sporlarıyla ivme kazanmış Bilecik'e, turizm yatırımcısı çekmeyi hedefliyoruz" dedi. Kiraz, ceviz, nar, ayva, çilek, lavanta ve şerbetçiotu gibi ürünlerin yetiştiği kentin organik tarımda da öne çıktığını belirten Bircan, çömlek yapımı, sepetçilik, boza, tarhana, nar yağı, Lefke ve Bilecik bezlerinin, Bilecik'le özdeşleşmiş özel ürünlerin başında geldiğini söyledi.

ERCAN AKGÜN