‘Kurlardaki oynaklığı azalttık’

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin birinci yılını doldurduğunu belirterek, "Makroekonomik istikrarı hedefleyen modelimiz kapsamında finansal istikrarımızın tehdit altında olduğu bir dönemde KKM uygulamasını devreye alarak döviz kurlarındaki oynaklığı azalttık" dedi. Nebati twitter paylaşımında, "Tam bir yıl önce, toplumumuzun dinamiklerini dikkate alan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren, sahip olduğumuz jeo-stratejik imkanlardan faydalanarak ülkemizi küresel değer zincirinde üst sıralara çıkarma amacı taşıyan Türkiye Ekonomi Modelimizi devreye aldık" dedi.

2021 Aralık'ta yüzde 70'leri aşan yabancı para mevduat oranının yüzde 50'nin altına gerilediğini kaydeden Nebati, "Rekor seviyelere ulaşan 31.2 milyon istihdam, 253 milyar doları aşan yıllık ihracat, ekonomide yakaladığımız güçlü performansın göstergeleridir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Ekonomi Modelimiz ile ortaya koyduğumuz yeni politika çerçevemizle, ülkemizin ekonomi alanındaki kazanımlarını Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla geleceğe beraberce taşıyacağız" dedi.