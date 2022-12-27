İşletmelere yeniden değerleme avantajı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Emre Özerçen, işletmelerin 2022 yılı sonunda amortismana tabi iktisadi kıymetleri ile taşınmazlarını enflasyona karşı koruyarak emsal değerlerine getirmek için yeniden değerleme müessesinden yararlanabileceğini söyledi. Uygulamanın avantajlar sunduğunu anlatan Özerçen "Yeniden değerleme sonrası işletmelerin iktisadi kıymetleri ve amortismanlarının düzeltilmiş değerleri dikkate alınarak maliyet hesapları yapılacak. Bu değerler işletmeler için önemli derecede vergi avantajı sağlayabilecek ayrıca sağlanan değer artışı sayesinde işletmenin öz kaynakları da güçlenecek." dedi.

Özerçen, "Gerek işletme ortaklarının gerekse mali yöneticilerin ve danışmanların bir araya gelerek her işletmenin kendi hikâyesi doğrultusunda karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak sağladığı önemli vergi avantajı sebebi ile önce VUK (Vergi Usulü Kanunu) geçici 32'nci madde kapsamında tek seferlik yeniden değerleme yapıp, daha sonra cari dönem yeniden değerlemesinden faydalanmalarını işletmelere tavsiye ediyoruz" görüşünü dile getirdi.

SÜREKLİ YAPILABİLİR

Enflasyon düzeltmesinin 31.12.2023 tarihli mali tablolara uygulanabileceğini belirten Özerçen, amortismana tabi iktisadi kıymetleri ile taşınmazlarını bu dönem içerisinde satan veya önümüzdeki yıl satışını düşünen işletmelerin enflasyonist ortamda gerçek değerlerinin çok uzağında kalan varlıkları için yeniden değerlemeden faydalanabileceğini dile getirdi.

TOLGA TEKİN