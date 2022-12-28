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Haberler Ekonomi İzmir'de berberler kışları pazar, yazları salı kapalı

İzmir'de berberler kışları pazar, yazları salı kapalı

28.12.2022

İzmir’de berberler kışları pazar, yazları salı kapalı
İZMİR Kuaförler Odası Başkanı Sezai Apaydın, İzmir Valiliği'nin aldığı karar ile berberlerin kış aylarında pazar günleri, yazları ise salı günleri kapalı olacağını duyurduğunu söyledi. Apaydın "Yaz aylarında düğünlerin çok olması sebebiyle 4 ay boyunca salı günleri berberler kapalı olacak. Kimse memnun değil ama haftada 1 gün muhakkak kapanacak" dedi. İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin ise traş ücretlerine zam beklediklerini kaydetti.
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