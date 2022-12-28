Para Dergisi’nden 7. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi

TURKUVAZ Medya grubunun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen '7. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi' "Finteklerin Yarını" temasıyla dün Vakıf katılım ve ATP sponsorluğunda online olarak gerçekleşti. Zirvede katılım bankacılığı, finansal teknoloji girişimciliği, ekosistemi ve açık inovasyon konuları ele alındı.

Özel oturumlarda Manchester Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ertürk ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Finteklerden Sorumlu Proje Müdürü Gencay Karaman konuştu. Zirve "Açık İnovasyon ve Ekosistem İnşa Etmek" konulu panel ile devam etti. Moderatörlüğünü Inbusiness Dergisi Yazı işleri Müdürü Adil Uçar'ın yaptığı panelde; İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdül Halim Zaim, Vakıf Katılım CIO'su Mehmet Bütün, Ozan Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Onat, Turan Kurucu CEO'su Özgür Bayraktar ve ATP B2C Çözümleri Direktörü Ülkü Güveli yer aldı. Karaman, Türkiye'nin fintek vizyonunu masaya yatırarak, yakında Milli Fintek Strateji Belgesi'nin lansmanının

yapılacağı haberini verdi.