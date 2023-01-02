‘Aliağa limanları birinciliği alacak’

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Haftabaşı Sohbetlerinin bu haftaki konuğu oldu. Aliağa limanlarının son durumu, İzmir'in diğer limanlarına göre potansiyeli ve gelecek beklentileri hakkındaki sorularımızı yanıtlayan Şimşek, "Aliağa limanlar bölgesinde elleçlenen tonaj istatistiği 2022 yılında bazı aylarda Kocaeli limanları bölgesinin önüne geçerek Türkiye'de birinci sıraya çıkmıştır. Bu bağlamda bu yılı yine ikinci en büyük liman bölgesi olarak kapatacak olsak da önümüzdeki yıllarda birinci olacağımıza inanıyorum." dedi.



- Aliağa limanlarının İzmir'in diğer limanlarına göre potansiyelini nedir?

Aliağa'daki limanlarımızda 2022 Ocak - Kasım ayları aralığında toplam 5 bin 570 gemi gelmiştir. 2021 yılının aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda yüzde 5.5 artış var. 2021 elleçleme tonajımız 66,5 milyon ton olarak gözükmektedir. Bu artış trendi yaklaşık son 5 yıldır düzenli olarak devam etmektedir.



YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Nemrut Körfezindeki limanlarımız Türkiye'de en hareketli ikinci bölge konumuna geldi. Tüpraş ve Socar'ın petrokimya tesislerinin ve ona bağlı limanların hareketi yoğun olarak devam etmektedir. Bu doğrultuda genel kargo ve dökme yük elleçlemelerinde artış beklemekteyiz.

İleriki yıllarda Kocaeli'den birinciliği alacağımıza inanıyorum.



Adem Şimşek



- İzmir'da liman kapasitelerinin tam kullanılmadığı söyleniyor. Aliağa'da durum ne? Endüstri bölgelerine yakın limanlara devlet teşviği verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aliağa limanlarımız özel sektöre ait işletmeler oldukları için hem fiziki hem de ekipman şartlarını sürekli revize ederek yatırımlarına devam etmektedirler. Aliağa'da kapasite kullanımları her zaman gelişimine devam etmektedir.

Devletimizin özellikle denizcilik sektörümüze yapılacak yatırımların önünü açmasını olumlu karşılıyoruz.

Ülkemizin lojistik bir üs haline gelmesine destek olacak. Aynı zamanda istihdam yaratacak bu teşviğin sektörümüze pozitif etki yaratacağına inanıyorum.

DENİZCİLİĞİN EN ÖNEMLİ KALELERİNDEN OLACAĞIZ



- Aliağa limanlarının geleceği hakkındaki düşünceleriniz neler?

Aliağa'daki limanlarımızın tahmini kapasiteleri 100 milyon ton üzeri olarak gözükmektedir. Tren yolu bağlantılarımız güçlendirilerek bölgemiz lojistik bir üs haline gelecektir. Konteyner limanlarımız transit konteyner pazarından da pay alabilirlerse yükselişimizi çok hızlandırmış oluruz.



Gelecek yıllar içerisinde yeni liman yatırımlarını, Çandarlı limanının aktive olmasını hep beraber göreceğiz. Aliağa şehri, denizciliğin ve sektörün en önemli kalelerinden biri olmaya doğru emin adımlarla gidecektir.



MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ