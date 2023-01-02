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Haberler Ekonomi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alınacağını duyurdu

02.01.2023, 10:56

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik Birimlerine, 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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