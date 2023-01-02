ŞOK Marketler, 1.000 üründe fiyatları sabitledi

ŞOK Marketler, ocak ayı boyunca 1.000 üründe fiyatlarını sabitledi. Pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1.000 üründe fiyatlar, ŞOK Marketler'de ocak ayı sonuna kadar aynı kalacak. ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, fiyatların yükseldiği zorlu bir yılın geride kaldığını belirterek, şunları kaydetti: "Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere ocak ayı boyunca 1.000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık. Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak."

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