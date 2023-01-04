Damızlık Birliği’nden Buca’da mağaza açılışı

İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, şarküteri ve manav olarak hizmet verecek ilk mağazasını, İzmir'in Buca ilçesi Güven Mahallesi'nde açtı. Açılışa İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocaağa ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erman Haran'ın yanı sıra; Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Cihan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Başkan Vekili Musa Takımcı, İzmir Müftüsü Salih Sezik, Damızlık Birliği Sorumlu Müdürü Suat Sönmez, siyasi partilerin temsilcileri, belediye temsilcileri ve birliğin yönetim kurulu üyeleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

ÇİFTÇİDEN SOFRAYA

Birliğin büyümeye devam edeceğini ifade eden İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erman Haran, "İzmir çiftçisinden sofraya diyerek en ekonomik fiyatla hem çiftçimize destek hem de vatandaşlarımızı kaliteli ve ekonomik fiyatlı ürünlerimizle buluşturuyoruz" diye konuştu.