Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 231 Sözleşmeli Personel alınacak

İlan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda başvuru özel şartları belirtilen Başkanlığımız merkez teşkilatında 231 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır. "