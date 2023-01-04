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Haberler Ekonomi Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 231 Sözleşmeli Personel alınacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 231 Sözleşmeli Personel alınacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 231 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

04.01.2023, 09:05

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 231 Sözleşmeli Personel alınacak

İlan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda başvuru özel şartları belirtilen Başkanlığımız merkez teşkilatında 231 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır. "

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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