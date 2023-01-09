Varlık Fonu, rafineri ve petrokimya tesisi kuruyor

Türkiye Varlık Fonu, petrokimya ve rafineri alanındaki dış ticaret açığının azaltılması amacıyla yaklaşık 7 milyar dolar yatırımla rafineri ve petrokimya tesisi kuruyor. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, proje kapsamında uluslararası kredibiliteye sahip firmalarla ham madde, ürün market analizleri, ön fizibiliteyi tamamladıklarını belirterek, "7 milyar dolar büyüklüğünde bir proje olacak. Yılın ilk yarısında kazma vurulacak hale gelecek" dedi.



TEKNOLOJİ FONU HIZLANDI

Meclis'te Varlık Fonu'nun çalışmalarına ilişkin bilgi veren Ermut, Fon portföyünün 7 farklı sektörden 29 şirket, şans oyunları ve at yarışı olmak üzere 2 lisan, 46 gayrimenkulden oluştuğunu söyledi. Ermut, Türkiye Teknoloji Fonu çalışmalarının da hız kazandığını belirterek "Mart'ta Abu Dabi Kalkınma Holding (ADQ) ile teknoloji fonu kurulması için 300 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma 1 milyar dolarlık Türkiye Teknoloji Fonu kurma hedefinin ilk adımı özelliğini taşıyor" diye konuştu. Petrokimya üretimine yönelik yatırım projesine yönelik bilgi veren Salim Arda Ermut, "ÇED süreci devam etmekte, projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasındaki yaklaşık 10 bin kişinin, işletme aşamasında da yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. ÇED süreci bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanacak" dedi. Ermut, TVF'nin, Türkiye'nin en büyük telekom altyapı sağlayıcısı ve sektörün en büyük şirketlerinden biri olan Türk Telekomünikasyon AŞ'nin en büyük hissedarı haline geldiğini, hisse satın alma işlemi sonrasında TVF olarak şirketteki mevcut hisselerle birlikte toplam yüzde 61.68 pay sahipliğine ulaştıklarını söyledi.



■ HAZAL ATEŞ

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