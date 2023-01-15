AK Parti torba yasa teklifini Meclis’e sundu

AK Parti, zincir marketler ve e-ticaret platformlarında küçük üreticinin korunması ile TOBB ve kooperatiflere ilişkin düzenlemeler içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu Torba Yasa Teklifi şu değişiklikleri içeriyor: DOĞALGAZ: Ülke genelindeki serbest bölgelerde, bölge içi doğalgaz şebekesini işletici şirketler yapacak.

ÜYELİK ASKIYA ALINACAK: Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret odası üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek

TÜM BİLGİLER SİSTEME: Yöneticiler, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini Kooperatif Bilgi Sistemi'nin (KOOPBİS) kurulmasını müteakip 1 yıl içinde sisteme aktaracak.

TİCARİ FAALİYETİ BOZAMAYACAKLAR: Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkiler küçük üreticiyi koruyacak şekilde yeniden ele alınıyor. Taraflardan birinin, diğer tarafın ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan faaliyetleri haksız ticari uygulama olarak değerlendirilecek.

HALLERDE 18 YILLIK KİRA: Toptancı hallerinde 12 yıllık tahsis süresi bulunanların kiracılık hakkı 18 yıla çıkartılıyor.

BOZULAN ÜRÜNLERE YENİ KRİTERLER: Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödemelerin süresi işletmelerin ölçeğine göre 30 ile 45 gün arasında olacak. Bu sürenin dışında olan gıdalar için ise süre 60 günle sınırlanacak.