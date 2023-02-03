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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 100 İş Müfettişi Yardımcısı Alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 100 İş Müfettişi Yardımcısı alımı için ilan yayımladı.

03.02.2023, 09:07

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 100 İş Müfettişi Yardımcısı Alınacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7., 8. ve 9'uncu derecede açık bulunan İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına, Ankara'da yapılacak sınavla İşin Yürütümü yönünden görev yapmak üzere 70, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden görev yapmak üzere 30 olmak üzere toplam 100 adet İş Müfettişi Yardımcısı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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