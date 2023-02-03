Toprak ve suyun önemi arttı: Verimli kullanmak şart

TÜRKIYE Yüzyılı Zirvesi'nde 'Yeni Yüzyılın Tarımı Paneli' gerçekleştirildi. A Haber Ana Haber Spikeri Salih Nayman'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Tarım Reformu Genel Müdürü Burhan Demirok, Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli ve Kaanlar Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan, tarım sektöründe yeni dönemde yapılacak çalışmaları paylaştı.

ELDEKİ KAYNAKLAR ÖNEMLİ

Tarım Reformu Genel Müdürü Burhan Demirok, nüfusun arttığını toprak ve su kaynaklarının azaldığını belirterek, "Toprağı da suyu da artırma şansımız yok o nedenle eldeki kaynakları verimli kullanmamız gerekiyor. Şu anda kişi başına düşen tarım toprağı 2.8 dekar. Bu 2050'de 1.7 dekara düşecek. Bizim önceliğimiz gıda ve bunun sürdürülebilirliği... Toprak geleceğimiz. Su bizim geleceğimiz" dedi.

Suyun yüzde 75'inin tarım sektöründe kullandığını anlatan Demirok, "Bizim su kaynağını artırmak şansımız yok o nedenle tasarruflu kullanmamız lazım. Hali hazırda 1.320 metreküp olan kişi başına su 750'lere düşecek. Tarımda su tasarrufu yapmak zorundayız. Salma sulamadan vazgeçtik. Damla sulamaya geçtik. Verimlilik arttı" diye konuştu. Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli de çiftçiye gübre, ilaç, tohum ve yem verdiklerini belirterek, "Harman sezonunda ürünün değerlendirilmesinde de varız. Girdileri alan çiftçimiz isterse ürünü satabilir, isterse bize verebilir. Ürünleri lisanslı depolarda depoluyoruz. Kendi tesislerimizde ya da partnerlerimizin fabrikalarında değerlendiriyoruz. Nihai ürünleri marketlerimizde kullanıcılarımızla buluşturuyoruz ve ihracat yapıyoruz. Sözleşmeli ürettiğimiz ürünü alıyoruz, kendi iştiraklerimizle işliyoruz ve marketlerimize gönderiyoruz" dedi.

ZİNCİRLER PEŞİMİZDEN GELDİ

250 bakkalla beraber 2 bin 200 noktada olduklarını anlatan Bademli, "Önce depoları ve dağıtım ağını çözdük. Bu saatten sonra çok daha hızlı yol alacağız. Mart'ta 2 bin 900 noktada olacağız" ifadesini kullandı. "Bir evin temel ihtiyaçları olan gıda maddelerinde 600 üründe 4 ay boyunca piyasanın en uygun ürünü olacağımızı taahhüt ettik. Nisan sonuna kadar 600 ürünü artırarak devam edeceğiz. Zincir marketleri regüle etme şansımız yok gibi görünüyordu, ama biz yola çıktıktan sonra peşimizden geldiler" diyen Yılmaz Bademli, geçen yıl 70 milyar lira ciroya ulaştıklarını, bu yıl 100 milyar lira ciro hedeflediklerini ekledi.

GENÇLER ÜRETİM YAPMAK İSTİYOR

KAANLAR Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan da yeni bir dünya düzeni kurulduğunu belirterek, "Gençler tarım yapmak istiyor ama AVM'ye, kafeye de gitmek istiyor. Geçimim kadar maaşım olursa, ben bu işi yaparım diyor. Araziler kırsalda olduğuna göre şehirdeki yapılaşmanın da dikey veya yatay olması konuşulduğuna göre, biz diyoruz ki bunun içinde tümü kendi kendine yetişen bir şehir anlayışı geliştirelim" dedi. İşin stabilize olması için üretim yatırım ve ticaretin senkronizasyonun olması gerektiğini anlatan Abdurrahman Kaan, "Biz akıllı tarım kentleri planlamıştık. Kent tarımı da güzel bir model. Yurt dışı yatırım fonlarının ve emeklilik fonlarının da buna yatırım yapacağını düşünüyoruz. İkinci hedefimiz de şehirleri markalaştırmak" diye konuştu.