  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi alıyor

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi alıyor

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi alımı için ilan yayımladı.

20.02.2023, 10:35

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin Profesör Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 12.-15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümüne öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA