TCDD, bölgeye 2 bin ton kömür ulaştırdı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve TCDD Taşımacılık, deprem bölgesine yardım taşıma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şu ana kadar 2 bin ton kömür sevkiyatı TCDD tarafından tamamlanırken, yükleme ve sevkiyatların devam edeceği öğrenildi. Geçtiğimiz gün İzmir'den yola çıkan 16 vagonda 32 yaşam konteyneri deprem bölgesine ulaştı. Kısa sürede toplamda 225 vagon ile 450 yaşam konteyneri deprem bölgelerine gönderildi. İzmir'den ve Manisa'dan yüklenen yaklaşık 50 ton kömür Osmaniye'ye bırakılırken, şu ana kadar 30 vagonluk 2 bin ton kömür sevkiyatı TCDD tarafından tamamlandı.

NİDA ALADAĞ