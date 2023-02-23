Moskova’dan İzmir’e düzenli uçuşlar başlıyor

Rus hava yolu devi Aeroflot, 27 Mayıs'tan itibaren Moskova'dan İzmir'e düzenli uçuşlar başlatacağını duyurdu. Moskova- İzmir düzenli uçuşlarının Boeing 737 yolcu uçaklarıyla haftada dört kere yapılacağı ifade edildi. Tek yönlü bilet fiyatlarının 25 bin ruble (6300 TL), gidiş dönüş biletlerinin de 50 bin rubleden (12600 TL) başlayacağı belirtilen açıklamada, "İzmir, ülkenin sanayi ve ticaret merkezi ve Ege Denizi kıyısında bulunan önemli bir liman. Yeni güzergah Ruslar için hem iş hem de turistik seyahat fırsatlarını genişletiyor" denildi. Aeroflot'un açıklamasında, "Eşsiz mimari ve müzeler, zengin şehir yaşamı ve muhteşem plajlar, restoranlar ve mağazalar gezginlerin ilgisini çekecek. İzmir'e iki saatlik mesafede, antik çağın en ünlü ve en büyük anıtlarından biri olan antik kent Efes bulunuyor" görüşüne yer verildi.

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