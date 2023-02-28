Op. Dr. Zafer Beken son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün hayatını kaybeden Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken için İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi'nde tören düzenledi. Törende duygusal anlar yaşanırken, çalışma arkadaşları Beken'i gözyaşlarıyla uğurladı. Op. Dr. Zafer Beken'in cenazesi Beşikçioğlu Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Doğançay mezarlığına defnedildi. Beken, İEÜ Tıp Fakültesi Medical Point Hastanesinin yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürüyordu. Cenaze törenine katılanların tümünün siyah giysi giymeleri dikkat çekti. Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Beken'in ölümü, sağlık camiasını yasa boğdu.

ONUN GİBİSİNİ TANIMADIK

Törende konuşan Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Veysi Kubba, "Hayatımızın en zor günlerinden birini yaşıyoruz. 30 yıl önceydi, belki de daha fazla. Zafer Beken ile bir hayal kurduk ve yola çıktık. Yıllar geçtikçe çok güzel projeleri hayata geçirdik. Başlangıçta kurduğumuz o hayaller, teker teker gerçekleşmeye başlamıştı. İnanın Zafer Beken son dakikaya kadar hep gelecek planları yaptı. Onun kadar; çalışkan, girişimci, insanı düşünen birini tanımadık. En çok değer verdiğim insanlardan birini kaybettik. Üzüntümüzü tarif edecek kelimeler bulamıyoruz. Onu çok arayacağız. İlkelerini, hayallerini, tutkularını hayata geçirmek için daha çok çalışacağız." dedi.

Beşikçioğlu Camii'ndeki cenaze törenine; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Veysi Kubba, ailesi, hastane çalışanları, sağlık camiası ve yargı camiasından önemli isimler katıldı.

TOLGA TEKİN