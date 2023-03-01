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Haberler Ekonomi Sanayiciler konteyner için zamanla yarışıyor

Sanayiciler konteyner için zamanla yarışıyor

Türkiye’nin en büyük konteyner üreticileri, afet bölgesindeki barınma ihtiyacına çözüm üretebilmek için üç vardiyalı sisteme geçti. 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdüren fabrikalar, ürettikleri konteynerleri Sanayi Bakanlığı aracılığıyla afet bölgesine ulaştırıyor

1.3.2023

Sanayiciler konteyner için zamanla yarışıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan kriz merkezi, sanayiciler ile afet bölgesi arasında köprü kurmaya devam ediyor. Büyük felaket sonrası ilk günlerde acil ekipman tedarikini önceleyen merkez, bugünlerde konteyner sevkiyatına odaklandı. Sanayicilerin başlattığı konteyner seferberliğinde öne çıkan noktalardan biri de Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi oldu. Afet bölgesi için üç vardiyalı olarak 7/24 çalışan fabrikalar, imalatı tamamlanan yapıları vakit kaybetmeden afet bölgesine ulaştırıyor.

GÜNDE BİN 500 ADET ÜRETİM
Afet bölgesine tedarikin önündeki engelleri kaldırdığı için bakanlığa teşekkür eden PREFABRİK şirketinin İş Geliştirme Müdürü Mehmet Selçuk Yücesoy, "Günde 200-250 prefabrik geçici yaşam alanını bölgeye göndermeye başladık. Bu sayıyı bin 500'lere çıkarmayı planlıyoruz. İlk 24 saat içerisinde elimizde ne kadar prefabrik yapı varsa bölgeye ulaştırdık" bilgisini paylaştı.

TAM DONANIMLI ŞEKİLDE
Bir diğer prefabrik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise konteynerler hakkında bilgi vererek, "Konteyner yapılar 3 çarpı 7 ölçülerinde. İçerisinde iki odası, tuvaleti, banyosu ve küçük bir mutfağı var. Sıcak su ısıtmak için termosifon ve iki tane de ısıtıcısı var. Dışarıdan elektriğini ve suyunu bağladığımızda bir ailenin yaşamını sağlayacak bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapı" şeklinde konuştu.

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