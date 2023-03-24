SON DAKİKA: Bayram ikramiyesi 2 bin TL oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli aylığı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurması büyük heyecana yol açarken, gözler bu konuda yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi.

Düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'e edilip yasalaştırılması hedefleniyor.

Bir artış da bayram ikramiyesi için beklenirken, hem zamlı aylıkların hem de ikramiyelerin Nisan'da bayram öncesinde ödenmesi planlanıyor.

AK PARTİ AÇIKLADI: İKRAMİYE 2 BİN TL OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltileceğini açıkladı. Elitaş,"7.500 TL en düşük emekli maaşı herkesi kapsıyor. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olacak. 15 milyon kişiyi kapsıyor." dedi.

İşte merak edilen soruların yanıtları....

7 BİN 500 LİRA DÜZENLEMESİNİN KAPSAMINDA KİMLER VAR?

Memur emeklilerinde en düşük aylık 7 bin 901 lira. Bu nedenle memur emeklileri kapsamda bulunmuyor.

Ek ödeme dahil aylık ödemesi 7 bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri düzenlemeden yararlanacak.

Bu kişilere 7 bin 500 liranın altında ödeme yapılmayacak. Maaşlar 7 bin 500 liraya tamamlanarak yatırılacak.

DÜZENLEMEDEN EYT'LİLER DE YARARLANACAK MI?

Taban emekli aylığı düzenlemesinden EYT'liler de yararlanacak.

Emekli aylığı bağlanan EYT'lilere de ek ödeme dahil 7 bin 500 liranın altında aylık ödemesi yapılmayacak.

YAPILACAK 2 BİN LİRALIK ARTIŞI KİM ALACAK?

Eline ek ödeme dahil ayda 5 bin 500 lira geçenlerin gelirinde 2 bin lira artış yaşanacak. Örneğin ayda 6 bin lira alan emeklinin gelirindeki artış bin 500 lira olacak. Emeklinin eline geçecek parayı 7 bin 500 liraya tamamlayacak kadar ilave ödeme yapılacak.

TEMMUZ ZAMMI 7 BİN 500 LİRANIN ÜZERİNE Mİ YANSITILACAK?

Taban aylık düzenlemesiyle emeklilerin kök maaşı değişmeyecek. Emeklilerin eline geçen para 7 bin 500 liraya tamamlanacak. Örneğin; kök maaşı 6 bin lira olan emekliye düzenleme kapsamında 7 bin 500 lira verilirken, aradaki fark Hazine tarafından tamamlanacak. Temmuz zammı ise kök maaşa yansıtılacak. Zammın ardından eğer yeni maaş 7 bin 500 liralık tutarı geçiyorsa emekli kendi kök maaşı üzerinden ödeme alacak, geçmiyorsa ödeme 7 bin 500 liraya tamamlanmaya devam edilecek. Örneğin; 6 bin lira olan kök maaş Temmuz zammı yüzde 20 olursa 7 bin 200 lira olacak. Aylık 300 lira ek ödemeyle yine 7 bin 500 lira ödenmeye devam edilecek. Temmuz zammı yüzde 30 olursa da 6 bin liralık kök maaş 7 bin 800 liraya çıkacak. Emekli 7 bin 800 lira almaya başlayacak.

DİĞERLERİ DE BEKLEMEDE

7 BİN 500 LİRANIN ÜZERİNDE AYLIK ALANLAR İÇİN DÜZENLEME VAR MI?

Henüz ona ilişkin bir açıklama yapılmadı. 7 bin 500 liranın üzerinde olan aylıklarda da düzenleme yapılması beklentisi var.

DUL VE YETİMLER DE YARARLANACAK

Taban aylıktaki 7 bin 500 lira sınırı dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar da bu müjdeden hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 2 bin 750 liradan az olamıyordu. Bu tutar, yeni taban aylığın devreye girmesiyle, 3 bin 750 liradan az olamayacak. Yüzde 75 hissesi olanın ölüm aylığında da en düşük tutar 4 bin 125 liradan 5 bin 625 liraya yükselecek.Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuğa ise bin 375 lira yerine bin 875 liradan az ödeme yapılamayacak.

EMEKLİLER MEMNUN

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, talepleri arasında en düşük emekli aylığı miktarının artırılmasının ilk sıralarda geldiğini belirterek, uzun süredir dile getirdikleri bu talebin karşılık bulmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Emeklilere verilen bin 100 liralık bayram ikramiyelerinin de artırılmasını isteyen Ergün, bu yöndeki taleplerinin de en kısa sürede hayata geçeceğine inandıklarını ifade etti. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin, aylığı bu rakamın üzerinde olanlarda da beklenti yarattığını dile getiren Ergün, "Az prim ödeyenle çok prim ödeyen arasındaki aylık makasının kapanmaması için 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alanların da aylıklarında artış yapılmalı. Bu düzenleme, sosyal güvenlik sisteminin güvenirliliği, saygınlığı, norm ve standart birliği için gereklidir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekliye zam düzenlemesine ilişkin teklifin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.

Elitaş'ın açıklamaları şu şekilde:

Bugün vereceğimiz teklif, toplam 16 maddeden oluşuyor. AK Parti iktidarı döneminde ortaya çıkan en düşük emekli maaşı konusu gündeme gelmişti. Emekli maaşının hesaplanması, sosyal güvenlik kurumu ve emekli sandığında farklı düzenlemeler vardı. 2023 başında biz en düşük emekli maaşının 5500 lira olması kanun teklifi Meclis'ten geçmişti.

Bağkur'dan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, SSK'dan en düşük emekli aylığı 5500 alanlar sayın Cumhurbaşkanımızın 2 gün önce verdiği müjde çerçevesinde 7500 liraya çıkacak. En çok bundan faydalanacak olanlar SSK'lılar, Bağkur'lular olacaklar. Bu sene emekli olacağını planladığımız 2 milyon 250 bin EYT kapsamında gelen vatandaşlarımız da 5500 lira emekli maaşı alacaklar vardı. Onların da rakamı 7500 liraya çıkmış olacak. 11 milyona yakın bir vatandaş bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. 6 milyon kısım sanırım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak. 7500 liranın altında kim varsa 7 bin lira alanda 7500 liraya 5500 alanda 7500 liraya çıkmış olacak.

Muharip gazilerle ilgili aralarında aylık farklılıklar vardı. Milli mücadeleye iştirak eden bu sebeple kendilerine istiklal madalyası verilmiş olanlar ile Kore savaşına katılmış, Kıbrıs Barış Harekatı'na fiilen katılmış Türk vatandaşların vefatları nedeniyle dul ve yetimlere bağlanan maaş vardı. Asgari ücret tutarında aylık ödeme haline getirmiş oluyoruz. Şehit olan vatandaşlarımızın çocuklarına, eşlerine şeref aylığı diye ifade ettiğimiz aylığı gerçekleştirmiş olacağız."

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Elitaş'ın açıklamaları şu şekilde: "Bugün vereceğimiz teklif, toplam 16 maddeden oluşuyor. AK Parti iktidarı döneminde ortaya çıkan en düşük emekli maaşı konusu gündeme gelmişti. Emekli maaşının hesaplanması, sosyal güvenlik kurumu ve emekli sandığında farklı düzenlemeler vardı. 2023 başında biz en düşük emekli maaşının 5500 lira olması kanun teklifi Meclis'ten geçmişti."

11 MİLYONA YAKIN VATANDAŞ FAYDALANACAK

"Bağkur'dan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, SSK'dan en düşük emekli aylığı 5500 alanlar sayın Cumhurbaşkanımızın 2 gün önce verdiği müjde çerçevesinde 7500 liraya çıkacak. En çok bundan faydalanacak olanlar SSK'lılar, Bağkur'lular olacaklar. Bu sene emekli olacağını planladığımız 2 milyon 250 bin EYT kapsamında gelen vatandaşlarımız da 5500 lira emekli maaşı alacaklar vardı. Onların da rakamı 7500 liraya çıkmış olacak. 11 milyona yakın bir vatandaş bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. 6 milyon kısım sanırım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak."

"Muharip gazilerle ilgili aralarında aylık farklılıklar vardı. Milli mücadeleye iştirak eden bu sebeple kendilerine istiklal madalyası verilmiş olanlar ile Kore savaşına katılmış, Kıbrıs Barış Harekatı'na fiilen katılmış Türk vatandaşların vefatları nedeniyle dul ve yetimlere bağlanan maaş vardı. Asgari ücret tutarında aylık ödeme haline getirmiş oluyoruz. Şehit olan vatandaşlarımızın çocuklarına, eşlerine şeref aylığı diye ifade ettiğimiz aylığı gerçekleştirmiş olacağız."

GEÇİCİ İŞÇİLER 11 AY 29 GÜN ÇALIŞTIRILACAK

"Geçici işçiler var. Bunlardan 6 ay az süre ile çalışanlar vardı. Mevsimlik işçiler vardı. Dedik i 6 aydan fazla çalıştırılanlar, 5 ay daha ilgili kurum ve kuruluşta 6 ayın üzerinde 5 ay daha çalışılabilir demiştik. Yeni düzenleme ile bunun 11 ay 29 gün çalıştırılacak ilgili kurum ve kuruluşun ihtiyacı varsa, ilgili Bakanlığın izni ile çalıştırılma imkanı elde etmiş olacaklar."

"Geçici işçilerin çalıştıkları kurumda kadrolu işçi haline dönebilmesi için onlara bir imtiyaz getiriyoruz. Geçici işçi çalıştıran kurum ve kuruluşlarda boşluk olduğu halde kurum ilan edecek, kıdem sırasına göre kendisinde hala çalışmakta olan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte kadrolu işçi haline döndürmüş olacak."

"6 milyon insanı 7500 lira ile en çok faydalanan kişi olacak. 5500'e çıkarmsaydık Bağkurlular belki 2800 lira maaş alacaktı. Şimdi EYT ile birlikte emekli olan kardeşlerimiz 7500 en düşük emekli maaşını almış olacaklar. SSK EYT'liler 6 bin lira civarında ortalama maaş alıyorlardı, Bağkur'lular 3 bin lira maaş alıyorlardı. EYT'liler 5500-6250 lira arasında alanlar doğrudan 7500 liraya çıkmış olacak."

PRİM GÜNÜ SAYISI HAKKINDA

"7500 liranın altında olan 11 milyon, 7400 lira alan da bunun içinde 11 milyon civarında kişi faydalanacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar 5 bin ile 5 bin 975 gün prim ödeyecekler. 2 binden itibaren SSK'lı olanlar 7200 gün prim ödeyecekler. 99'da çıkan kanunda 7200 gün prim ödeyen 5 bin veya 5975 gün prim ödeyenden daha az maaş alıyor."

7500 LİRA ÜZERİ MAAŞ ALANLARA EK ZAM YOK

"7.500 TL'nin üstünde emekli maaşı olanlar için bir düzenleme yapılmayacak."