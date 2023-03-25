Kıdem tazminatı desteği başvuruları başladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından yararlanacakların kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için verilecek "Hazine Garantili Düşük Faizli Kredi Desteği" başvuruları başladı. Kıdem tazminatı desteği kapsamında KOBİ'lere 13.3 milyon lira, diğer firmalara 28.5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Destek paketine başvurular kamu ve özel bankalara yapılacak.



TAM İKİ KATINA YÜKSELTİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Ocak'ta Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında kıdem tazminatı ödeyecek işletmelere 25 milyar kefalet limiti ile 34 milyar liralık kredi hacmi oluşturan EYT Destek Paketi'ni açıklamıştı. Kefalet limitinin 50 milyar liraya çıkarılmasıyla yaklaşık 68 milyar liralık bir kredi hacmi oluştu. Böylece firmaların bir anda karşılaşacakları yüksek tutarlı kıdem tazminatı ödemeleri için kredi limiti bulma sorunu da çözülmüş olacak.



ALTI AY ÖDEMESİZ 36 AY VADE İLE

Paket kapsamında KOBİ'ler için 13.3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28.5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Kefalet oranı KOBİ'ler için yüzde 75, KOBİ dışı firmalar için ise yüzde 70 olarak belirlenirken, azami 6 ay ödemesiz dönem dâhil 36 ay vadeyle kullandırım yapılacak. EYT Destek Paketi kapsamında kullandırılacak kredinin faiz/kar payı oranı 24 aya kadar vadeli kredilerde Türk Lirası Referans Oranı artı 200 baz puan olarak uygulanacak. Paket kapsamında 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz/kar payı oranı Türk Lirası Gecelik Referans Oranı artı 300 baz puan olacak. Söz konusu faiz oranları 1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullandırılacak krediler için geçerli olacak. Bu çalışan sayısını aşan kullandırımlar için ise faiz/kar payı oranı banka tarafından belirlenecek.

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