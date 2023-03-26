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Haberler Ekonomi Duayen işadamı Kemal Zorlu hayatını kaybetti

Duayen işadamı Kemal Zorlu hayatını kaybetti

İzmir iş ve spor dünyasının duayen isimlerinden Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu dün akşam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Zorlu’nun vefatı ailesi ve iş dünyasını yasa boğarken cenaze programının bugün açıklanacağı bildirildi

26.3.2023

Duayen işadamı Kemal Zorlu hayatını kaybetti

İZMİR iş ve spor dünyasının duayen isimlerinden Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, dün yaşamını yitirdi. Bir hafta önce rahatsızlanan ve İzmir'de özel bir hastanede tedavi altına alınan Zorlu, dün akşam üzeri kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti. 73 yaşında yaşama veda eden duayen işadamının cenaze töreni programı bugün açıklanacak. İzmir'in unutulmaz iş adamlarından merhum Mazhar Zorlu'nun iki oğlundan biri olan Kemal Zorlu, Mazhar Zorlu Holding'in yanı sıra Ege'nin sanayi devlerinden Ege Plast A.Ş'nin de yönetim kurulu başkanlığını yapıyordu. Zorlu'nun vefatı ailesi ve iş dünyasını yasa boğdu.

BİR ÇOK İLKE İMZA ATTI
ALTAY Spor Kulubü'nde yıllarca başkanlık yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda da önemli görevlerde bulunan Zorlu, İzmir iş dünyasının bir araya gelerek kurduğu Güçbirliği Holding'in de başkanlığını sürdürüyordu. Mazhar Zorlu Holding ile olduğu gibi Güçbirliği Holding ile de birçok ilke imza atan ve Türkiye'nin ilk rüzgar enerji santrali gibi önemli yatırımları gerçekleştiren Kemal Zorlu, Basmane'deki çukurda Dünya Ticaret Merkezi projesini hayata geçirmek için yıllarca uğraştı. Ancak açılan davalar nedeniyle proje bir türlü hayata geçirilemedi. Kemal Zorlu'nun iki çocuğundan biri olan Sibel Zorlu, halen Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanlığı görevini yürütüyor.

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