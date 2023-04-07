İzmir-Antalya arası yolculuk 3 saate düşecek

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında temeli atılan Aydın-Denizli otoyolu projesinde sona yaklaşıldığı bildirildi. Aydın- Denizli otoyolunun bu yıl içinde tamamlanmasıyla yaklaşık 6 saat olan İzmir-Antalya arası 3 saate düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "23'ü bağlantı, 140 kilometresi ana yol olmak üzere 163 kilometre uzunluğunda olacak Aydın- Denizli Otoyolu, tamamlandığında iki kent arasında hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak" dedi.

3 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Marmara ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayacak otoyol bölge ekonomisine de güç katacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolunun tamamlanmasıyla Antalya ve İzmir arasındaki 440 kilometrelik yolun 3 saate ineceğini söyledi. Karaismailoğlu, "2020 yılında temeli atılan Denizli- Aydın otoyolu güzergahı, Aydınİzmir otoyolu ile birleşecek şekilde planlanmıştır. Denizli'nin uzun süredir beklediği bir yatırım olan otoyolla ilgili bilgiler sürekli güncellenmektedir" şeklinde konuştu.

BAKAN MÜJDE VERDİ

Bakan Karaismailoğlu, "İhalenin sonuçlandırılmasının ardından hızla başlayan Aydın-Denizli Otoyolu inşaatı, kademeli bir şekilde devam etmektedir. 3 binin üzerinde kişinin çalıştığı dev proje Aydın-Denizli Otoyolu bünyesinde 13 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak, 74 alt geçit ve 5 otoyol hizmet tesisini kapsamaktadır" ifadelerini kullandı.

Aydın-Denizli Otoyolunun yapımında sona gelindiği müjdesini de veren Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aydın-Denizli Otoyolu'nun devamına Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarını planladık. Bu otoyolların da tamamlanması ile 580 kilometrelik devlet yoluyla 6 ila 7 saat süren İzmir- Antalya arasındaki seyahat, 440 kilometreye ve 3 saatlik bir seyahat süresine erişecektir. Bundan sonra da yeni ve dev projelerle, uluslararası iş birliklerimizle, ülkemizi bölgeler üstü bir güç ve dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokmak için durmayacağız, yolumuza hep birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.

HONAZ TÜNELİ VE ÇEVRE YOLU DENİZLİ'YE NEFES ALDIRDI

Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayan 2 bin 600 metre uzunluğundaki Honaz Tüneli ile Denizli çevre yolunun bir bölümü, 28 Ocak tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı. Honaz Tüneli, İzmir-Aydın, İstanbul-Akhisar-Buldan ve Afyon-Uşak istikametinden gelip Antalya ve Muğla istikametine giden sürücülere transit geçiş imkanı sağlıyor. Şehir içi trafiğini rahatlatan Honaz Tüneli, seyahat süresini 28 dakikadan 9 dakikaya indirdi. Denizli Çevre Yolu ve 5,3 kilometrelik Honaz Tüneli sayesinde mevcut yol 14 kilometre, seyahat süresi 18 dakika kısaldı. Honaz tüneli ve çevreyolu Denizli trafiğini büyük ölçüde rahatlattı.

İHSAN KARATAŞ