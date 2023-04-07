Kalyon PV güneş paneli için Faz-3 üretim tesisini açtı! ABD ve Avrupa’dan talep yağıyor

Ankara'da güneş enerjisi panelleri üretilen Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın Faz-3 üretim tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış öncesi şirket yetkilileri tarafından basın mensuplarına fabrikadaki üretim alanları gezdirildi, üretim hakkında bilgiler paylaşıldı.

Açılış töreninde konuşan Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi, şirketin kurulduğu 2020 yılından bugüne kapasite artışlarına devam ettiğini bildirerek, "Fabrikamızı Faz-1 üretim tesisi ile ağustos 2020'de 500 megavat kapasiteyle kurmuştuk. Faz-2 üretim tesisiyle kapasitemiz 1 gigawat ve bugün bir araya gelme nedenimiz olan Faz-3 üretim tesisimizin yatırım kararı 2022 eylül ayında alındı ve hemen sonra çalışmalarımıza başladık. Başlatılan çalışmalar şubat 2023 itibarıyla sonuca ulaştırıldı ve 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde 1 gigawat üretim kapasitesi ilave edilerek 2 gigawatlık bir tesis haline dönüştürüldü" dedi.

"ABD VE AVRUPA'DAN CİDDİ TEKLİFLER VAR"

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, aynı fabrikayı ABD ve Avrupa'dan kurmaları için teklif aldıklarını belirterek,"Bu tesis için ciddi teklifler aldık. Hem yerel yönetimlerden hem iş adamlarından ciddi talipler vardı. Çok gelip giden oldu. Biz ülkemizin enerji bağımsızlığını kazanabilmesinde bir katkıda bulunmak istediğimiz için bunu yapıyoruz. Ülkemize çok faydası olacak bir tesis kurduk. Tesisimizin ekonomimize yıllık 500 milyon dolar katkısı var" dedi.

GÜNEŞ PANELİNDE DÜNYADA TEK ENTEGRE TESİS

Fabrikada 4 aşamalı bir üretim yapılıyor. AR-GE dahil güneş paneli üretiminin 4 aşamasını tek çatı altında toplayan özelliği ile dünyada ilk ve tek entegre tesis ünvanına sahip.

'YENİLENEBİLİR ENERJİDE YENİ YATIRIMLARIMIZ OLACAK'

Cemal Kalyoncu, Faz-3 üretim tesisiyle 2 gigawata çıkarılan üretim kapasitesinin bile yeterli olmadığını söyleyerek, "İnşallah hem fabrikamızın kapasitesini hem de Türkiye'de üretilmeyen bazı ürünleri üretme kararı aldık. Yüzde 85 olan yerlilik oranını daha yukarıya nasıl çekebiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. İnşallah yüzde 90'lara çıkıp yerlilik oranını ve üretimimizi artıracağız ve piyasaya daha iyi paneller vermeye çalışacağız. Biz Kalyon Holding olarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve yeni yatırımlara yelkenlerimizi açtık. Bundan sonra yenilenebilir enerjide, güneşte ve rüzgarda yeni yatırımlarımız olacak. Bu noktada da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yabancı ortaklarımızla artık daha da büyüyeceğiz. Hedefimiz, şu an 2 bin megavata yakın olan yatırımımızı 10 bin megavata çıkarmak. Ortaklarımızla böyle bir karar aldık ve bunu da yapacağız" diye konuştu.

'PANEL İTHALATINI ENGELLEDİK'

Cemal Kalyoncu, konuşmasının ardından Faz-3 üretim tesisinde üretilen ilk güneş panelini imzaladı ve panele günün tarihini yazdı. Basın mensupları ve fabrika çalışanlarıyla beraber iftar yapan Kalyoncu, ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Cemal Kalyoncu, fabrikada üretilen panellerle birlikte yılda 3 milyon ton karbon emisyonunun engelleneceğini ve bununla birlikte panellerin yurt dışından ithalatını da engellediklerini söyledi. Kalyoncu ayrıca, ihracatla ilgili de Avrupa ve Amerika'dan talep olduğunu; ancak Türkiye'nin acil enerji ihtiyacından dolayı yurt içine öncelik verdiklerini söyledi. Çin'in dışında bütün ürünleri kendi fabrikasında üreten tek fabrikanın kendileri olduğunu aktaran Cemal Kalyoncu, Çin'in de entegre bir üretiminin olmadığını bildirdi.

'KONYA KARAPINAR'DAKİ SANTRALİN AÇILIŞINI BU AY YAPARIZ'

Yeni yatırımlar hakkında da bilgi veren Cemal Kalyoncu, "Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santralinde bütün montajlar bitti. 1348 megavat olan yatırımımızda 3,5 milyona yakın panel kullandık orada. Resmi açılışını inşallah bu ay içerisinde yaparız. Önümüzde yeni yatırımlar da var. Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki yeni yatırımı bu yıl içerisinde bitireceğiz inşallah" dedi.

Ankara'daki fabrikanın Faz-3 tesisi ile birlikte istihdamın da artacağını aktaran Kalyoncu, 700-800 kişilik istihdam kapasitesinin 3 bine yakın seviyeye geldiğini söyledi. Kalyoncu, yabancı istihdamının ilk başlarda daha fazla olduğunu; ancak bunun zamanla azaldığına dikkat çekerek, "Şu anda çok az, belki sıfıra inecek yakında. Çünkü biz kendi elemanlarımızı yetiştirdik. Hatta bu elemanların bir kısmını da kendi üniversitemizden yetiştirdiğimiz öğrencilerle sağladık. Burası hem bir okul hem de bir çalışma merkezi" ifadelerini kullandı.