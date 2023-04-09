Aliağa Sosyete Pazarı’na vatandaştan yoğun ilgi

ALIAĞA Belediyesi ile İzmir Pazarcılar Derneği iş birliğinde kurulan Aliağa Sosyete Pazarı, Yeni Mahalle'de açıldı. Pazarda 203 tezgahta giyim, çanta ve aksesvuar gibi birçok ürün satışa sunuldu. Markalı ve kaliteli outlet modellerin yer aldığı pazar, her hafta cuma günü sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında hizmet verecek. İlçe halkının ilk günden yoğun ilgi gösterdiği pazarı, Kaymakam Zekeriya Güney ve Belediye Başkanı Serkan Acar birlikte gezdi. Pazarın Aliağa'ya katma değer katacağını belirten İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, "Aliağa esnafına öncelik vermeye çalıştık. Bu konuda Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın da hassasiyeti vardı. Umarım halkımız memnun kalır" dedi.

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