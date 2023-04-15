Türkiye, süper hızlı trenle çağ atlayacak

Ulaştırma Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren ile Türkiye'nin demiryollarında yeni bir çağ atlayacağına dikkat çekerek, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak süper hızlı tren ile seyahat süresinin 89 dakikaya düşeceğini açıkladı. Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, bütün ulaşım modlarında olduğu gibi demiryollarında da sadece bugünü değil geleceği de planladıklarını belirtti. Karaismailoğlu, "Demiryolları hayatımızın bir parçası. Bizim hedefimiz de onu geliştirmek, hızlı tren konforunu bütün Türkiye'ye yaymak ve demiryollarında Türkiye'ye yeni çağ atlatmaktır" dedi.Bakan Karaismailoğlu, proje hakkında şu bilgileri verdi: "Bu tamamen yeni bir hat olacak. Hat, Ankara Nallıhan ve Sakarya güzergahında inşa edilecek. Fizibilitelerini yaptık, projeleri hazırladık. Süper hızlı tren hattının uzunluğu 344 kilometre olacak. Proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapacağız. Tren saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika sürecek. Seçim sonrasında projemizi başlatacağız. Mevcut hızlı tren hattımızı da kullanmaya devam edeceğiz."