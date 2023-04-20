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Haberler Ekonomi Bakanlık gıda denetimini ülke genelinde sıklaştırdı

Bakanlık gıda denetimini ülke genelinde sıklaştırdı

20.4.2023

Gazete

Bakanlık gıda denetimini ülke genelinde sıklaştırdı
Vatandaşın sağlıklı gıdaya erişimi için yapılan denetimler Ramazan'da da sürdürüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı, üretim, toplu tüketim ve satış yerlerine 184 bin 711 denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda bozulmuş, son tüketim tarihi geçmiş ürünler, kayıt yaptırmadan faaliyette bulunan işletmeler, hijyen kurallarına aykırılık ve Türk Gıda Kodeksine uygunsuzluk sebepleriyle 158 noktada idari para cezası uygulanırken 4 işyeri için de suç duyurusunda bulunuldu. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte şeker ve şekerli mamuller, pastacılık ürünleri, unlu mamuller, tatlı üretim ve satış yerlerine de özen gösterilerek denetimler sıklaştırıldı.
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