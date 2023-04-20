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Haberler Ekonomi OYAK’tan Çin’de stratejik yatırım

OYAK’tan Çin’de stratejik yatırım

20.4.2023

Gazete

OYAK’tan Çin’de stratejik yatırım
OYAK Grubu Şirketlerinden Akdeniz Chemson, stratejik öneme sahip olan Uzakdoğu pazarındaki payını artırmak ve artan talebe cevap verebilmek amacıyla yeni bir yatırım gerçekleştirdi. PVC stabilizatörü ürün grubunda küresel pazar lideri olan firma, Çin'in Ciciang eyaletinde yer alan Hucou kentinde yenilenen tesisini faaliyete geçirdi. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OYAK'ın son yıllarda uyguladığı 'doğru alana, doğru yatırım' anlayışının en yeni halkası olan tesisin yıllık 30 bin ton üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti.
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