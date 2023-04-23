Ukrayna’nın özel arazi aracı Bursa’dan dünyaya açılıyor

Ukrayna'da çok amaçlı özel arazi aracı UTV üreten Sherp firması, dünya genelinde zorlu arazi koşullarında kullanılan YETX modelinin üretimini Bursa'da gerçekleştiriyor. Yaklaşık 8 ay önce Türkiye'de üretim yapma kararı alan firma, Gemlik Serbest Bölge'deki fabrikasında gerekli çalışmaları tamamladı. Fabrikanın resmi açılışının 26 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanırken, seri üretimi yapılan YETX'in ihracatına mayıs ayında başlanacak. Zorlu arazi koşulları için tasarlanan 2,8 metre yükseklik, 4 metre uzunluk ve 2,5 metre genişliğe sahip YETX, 1 metreye kadar engelleri rahatlıkla aşıp 35 dereceye kadar eğimli yamaçlarda kullanılabiliyor. Firmanın Bursa'daki kuruluşu Orso Off Road Solutions Genel Müdürü Erman Ersöz, "Türkiye'nin, Bursa'nın sanayisine gerçekten güveniyoruz" diye konuştu.

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